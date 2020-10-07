В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по химии

Лауреатами Нобелевской премия по химии за 2020 год стали Эмманюэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Дудна (США). Премия присуждена за открытие генетических ножниц CRISPR/Cas9 — метода редактирования генома, с помощью которого возможно изменение ДНК животных, растений и микроорганизмов, заявил в среду, 7 октября, Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук в Стокгольме.

Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Дудна исследовали имунную систему бактерии стрептококка и обнаружили молекулярный инструмент, с помощью которого можно делать точные разрезы в генетическом материале, указал Нобелевский комитет. В своей естественной форме генетические ножницы CRISPR/Cas9 распознают ДНК вирусов, но исследователи доказали, что с их помощью можно разрезать любую молекулу ДНК в заранее определенном месте, указывается далее.

Генетические ножницы CRISPR/Cas9

"Генетические ножницы CRISPR/Cas9 произвели революцию в молекулярной биологии, открыли новые возможности для селекции растений, внесли свой вклад в инновационные методы лечения рака, а также могут осуществить мечту об излечении наследственных заболеваний", — заявил далее Нобелевский комитет.

51-летняя микробиолог Эмманюэль Шарпантье с 2018 года возглавляет Научно-исследовательский центр имени Макса Планка по исследованию патогенов. Американский биохимик, 56-летняя Дженнифер Дудна работает в Калифорниском университете.

Нобелевские лауреаты по химии прошлых лет

В 2019 году Нобелевская премия по химии была присуждена Джону Гудинафу из Техасского университета в Остине (США), работающему в США британцу Стэнли Уиттинхэму из Бингемтонского университета и Акире Ёсино из частного университета в японской Нагое за разработку литий-ионных батарей. При этом 97-летний Гудинаф стал самым возрастным лауреатом в истории Нобелевских премий.

В 2018 году лауреатами премии по химии стали американцы Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит, а также британец Грегори Уинтер, внесшие научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности.

В общей сложности Нобелевскую премию по химии с 1901 года присуждали 111 раз, ее лауреатами стали 184 ученых. В 1956 году этой награды был удостоен русский и советский физикохимик Николай Семенов, он получил ее совместно с британцем Сирилом Хиншелвудом.