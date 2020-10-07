В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по химии
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали работающая в Берлине француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна. Премия присуждена за разработку метода редактирования генома.
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали работающая в Берлине француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна. Премия присуждена за разработку метода редактирования генома.
Лауреатами Нобелевской премия по химии за 2020 год стали Эмманюэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Дудна (США). Премия присуждена за открытие генетических ножниц CRISPR/Cas9 — метода редактирования генома, с помощью которого возможно изменение ДНК животных, растений и микроорганизмов, заявил в среду, 7 октября, Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук в Стокгольме.
Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Дудна исследовали имунную систему бактерии стрептококка и обнаружили молекулярный инструмент, с помощью которого можно делать точные разрезы в генетическом материале, указал Нобелевский комитет. В своей естественной форме генетические ножницы CRISPR/Cas9 распознают ДНК вирусов, но исследователи доказали, что с их помощью можно разрезать любую молекулу ДНК в заранее определенном месте, указывается далее.
Генетические ножницы CRISPR/Cas9
"Генетические ножницы CRISPR/Cas9 произвели революцию в молекулярной биологии, открыли новые возможности для селекции растений, внесли свой вклад в инновационные методы лечения рака, а также могут осуществить мечту об излечении наследственных заболеваний", — заявил далее Нобелевский комитет.
51-летняя микробиолог Эмманюэль Шарпантье с 2018 года возглавляет Научно-исследовательский центр имени Макса Планка по исследованию патогенов. Американский биохимик, 56-летняя Дженнифер Дудна работает в Калифорниском университете.
Нобелевские лауреаты по химии прошлых лет
В 2019 году Нобелевская премия по химии была присуждена Джону Гудинафу из Техасского университета в Остине (США), работающему в США британцу Стэнли Уиттинхэму из Бингемтонского университета и Акире Ёсино из частного университета в японской Нагое за разработку литий-ионных батарей. При этом 97-летний Гудинаф стал самым возрастным лауреатом в истории Нобелевских премий.
В 2018 году лауреатами премии по химии стали американцы Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит, а также британец Грегори Уинтер, внесшие научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности.
В общей сложности Нобелевскую премию по химии с 1901 года присуждали 111 раз, ее лауреатами стали 184 ученых. В 1956 году этой награды был удостоен русский и советский физикохимик Николай Семенов, он получил ее совместно с британцем Сирилом Хиншелвудом.
Нобелевская неделя и онлайн-церемония
8 октября станет известно имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. В последний день "нобелевской недели" назовут обладателя премии мира. 12 октября объявят решение о присуждении премии в области экономики.
Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен в каждой номинации с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро). Изменен и формат традиционной церемонии вручения наград, обычно проводимой в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Из-за пандемии коронавируса она впервые будет проходить в режиме онлайн, а медали и дипломы лауреаты получат через посольства Швеции либо из рук бывших лауреатов.
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