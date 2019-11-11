В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей "Белых касок"

"C потрясением и скорбью мы узнали о смерти основателя и директора Mayday Rescue, которая поддерживает "Белые каски", — написала организация в Twitter.

Мужчина ранее работал в британской разведке Ми-6. По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник. Полиция позвонила в дверь его квартиры. Открыла жена, которая от полицейских узнала о смерти мужа. Следствие считает, что он упал с высоты.

Источник, близкий к расследованию, сообщил РИА Новости, что на теле мужчины были многочисленные переломы. Отмечается, что в его доме в момент смерти не было посторонних.

"В последнее время, по словам его жены, он испытывал сильный стресс и принимал психотропные препараты, в том числе в виде инъекций. В момент смерти он находился дома под воздействием снотворного", — сказал собеседник агентства.