В США женщин обманом заставляли сниматься в порно. Суд потребовал выплатить 22 потерпевшим 13 млн долларов

В решении суда сказано, что женщины должны получить компенсацию в размере от 297 тысяч до 547 тысяч долларов. Максимальную компенсацию по решению суда получат семь женщин.

Женщины указали в иске, поданном к Girls Do Porn, что впервые связались с компанией, когда им было от 17 до 22 лет. Они стали сотрудничать со студией, откликнувшись на объявления по поиску моделей. Женщин привезли в Сан-Диего из других штатов США. С каждой из них был заключен контракт на съемки, но, как утверждают заявительницы, некоторым из них перед подписанием документов предлагали алкоголь и наркотики, другим — угрожали, если они отказывались.

Женщины, подавшие иск, утверждали, что сотрудники студии лгали и манипулировали ими. По их словам, компания обещала, что фильмы с их участием не будут показывать в интернете, а станут распространять на DVD среди коллекционеров, живущих в других странах. Также женщинам говорили, что их личности не будут раскрыты. На деле, как отмечает Vice, студия распространяла снятые фильмы через крупнейшие порносайты Pornhub и YouPorn. Многие фильмы посмотрели миллионы раз. Имена женщин при этом публиковали в комментариях к видео, а также на сайтах, посвященных доксингу, то есть раскрытию конфиденциальной информации о человеке. По мнению суда, компания Girls Do Porn участвовала в раскрытии реальных имен женщин, например, публиковала ссылки на их аккаунты в соцсетях.