В США женщин обманом заставляли сниматься в порно. Суд потребовал выплатить 22 потерпевшим 13 млн долларов

После публикации фильмов женщины подвергались преследованиям. Ролики, в которых они снимались, отправляли их родителям, братьям, сестрам, молодым людям, тренерам и священникам, пишет The Washington Post. Из-за случившегося женщины были вынуждены уезжать в другие регионы США и менять имена. Семья как минимум одной из женщин отказалась с ней общаться после случившегося. Некоторые из потерпевших пытались покончить с собой.
Представители компании Girls Do Porn заявили в суде, что женщины знали, что будут сниматься в фильмах для взрослых, и подписывали контракты, позволяющие распространять видеоролики. Суд отверг эти утверждения, отметив, что женщинам не давали времени на то, чтобы прочесть контракты. Судья посчитал, что эти договоры недействительны.
Адвокат Эдвард Чапин, представлявший в суде интересы 22 женщин, сказал, что его клиентки довольны исходом судебного процесса. ”Они рады не 12,7 миллиона долларов. Что их радует, так это то, что суд защитил их, признал их требования и их истории. И, наконец, они чувствуют, что их кто-то услышал, потому что им было стыдно, их высмеивали и преследовали”, — сказал адвокат в беседе с The Washington Post.
По решению суда студия Girls Do Porn должна вернуть истцам все фото и видео с их участием, а также авторские права на эти материалы. Большая часть фильмов пока что доступна в интернете, но Pornhub еще в октябре 2019 года заявил, что удалил ролики.
ФБР США ведет собственное расследование в отношении студии Girls Do Porn. В октябре 2019-го были арестованы 37-летний совладелец компании Мэтью Исаак Вольф и 31-летний порноактер Рубен Андре Гарсиа. Их обвинили в торговле людьми. Еще один совладелец компании, 37-летний Майкл Джеймс Пратт уехал из США. Всем обвиняемым грозит пожизненное заключение.
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