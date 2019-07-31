В США выступили против "Северного потока 2"

В поддержку выступило 20 членов комитета, против — двое. Об этом передает "Интерфакс".

Законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шейхин. Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями — Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.