В США впервые появились гигантские азиатские шершни-убийцы

Как шершни попали в США пока неизвестно. Сетт Траскотт из колледжа сельскохозяйственных наук при университете отметил, что осы могли попасть в страну с грузами из-за границы, пишет RTVI.

Впервые гигантских шершней заметили в декабре 2019 года в штате Вашингтон, а в апреле 2020 года они активизировались. Это произошло после зимней спячки, когда матки начали строить гнезда. Траскотт отметил, что шершни наиболее активны в конце лета и начале осени, когда они активно охотятся, чтобы пополнить запасы белка.

Американские пчеловоды уже жалуются, что находят большое количество погибших пчел с оторванными головами. CNN отмечает, что шершни могут полностью истребить медоносных пчел, популяция которых в последние годы сильно сократилась. Новый хищный вид нападает на ульи, убивает рабочих особей и солдат и поедает личинки.

Несколько укусов гигантских ос также может привести к гибели человека, даже если у него не было аллергии. Власти штата Вашингтон просят пчеловодов и людей сообщать о нападениях шершней. Ученые уже заказали специальные более прочные костюмы, так как жало насекомых пробивает обычное снаряжение пасечников. В штате расставили ловушки и запустили приложения для наблюдения за шершнями.

Гигантские шершни (Vespa mandarinia) — самый большой вид ос. Они превышают в длину пять сантиметров с размахом крыльев в 7,5 сантиметров. Вид обитает в Корее, Японии, Китае. В России их можно встретить в Приморском и Хабаровском краях. Жало шершней вырабатывает высокотоксичный яд, опасный для человека. При этом они могут использовать его многократно. При охоте на пчел шершни убивают их, перекусывая своими мощными челюстями.

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