В США умер самый массовый убийца в истории страны — он убивал наркоманок и проституток

Сэмюэл Литтл умер в больнице, пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Би-би-си". Причина смерти не сообщается.

Он отбывал наказание за убийство трех женщин, но до своей смерти успел признаться в убийствах 93 женщин в период с 1970 по 2005 год.

Чаще всего его жертвами становились женщины из группы риска: наркоманки или проститутки. Бывший боксер Литтл сначала наносил несколько ударов, чтобы женщина потеряла сознание, а затем душил ее. В результате на теле не было явных повреждений вроде огнестрельных или ножевых ран. Учитывая это и статус жертв, их гибель зачастую считали передозировками или несчастным случаями, а потому никогда не расследовали.

ФБР заявляло со ссылкой на своих аналитиков, что признания Литтла в почти сотне убийств заслуживают доверия.

Мужчина был арестован в 2012-м и осужден в 2014 году. Полиция нашла его в приюте для бездомных в Кентукки и отправила в Калифорнию, где его разыскивали за преступления, связанные с наркотиками. Анализ ДНК показал, что он причастен к трем нераскрытым убийствам женщин в штате в 1987 и 1989 годах. Суд приговорил Литтла к трем пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение.

Уже находясь в заключении он начал признаваться в других преступлениях