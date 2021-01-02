В США умер самый массовый убийца в истории страны — он убивал наркоманок и проституток
Серийный убийца Сэмюэл Литтл, которого ФБР объявило самым массовым убийцей в истории, скончался в Калифорнии в возрасте 80 лет.
Серийный убийца Сэмюэл Литтл, которого ФБР объявило самым массовым убийцей в истории, скончался в Калифорнии в возрасте 80 лет.
Сэмюэл Литтл умер в больнице, пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Би-би-си". Причина смерти не сообщается.
Он отбывал наказание за убийство трех женщин, но до своей смерти успел признаться в убийствах 93 женщин в период с 1970 по 2005 год.
Чаще всего его жертвами становились женщины из группы риска: наркоманки или проститутки. Бывший боксер Литтл сначала наносил несколько ударов, чтобы женщина потеряла сознание, а затем душил ее. В результате на теле не было явных повреждений вроде огнестрельных или ножевых ран. Учитывая это и статус жертв, их гибель зачастую считали передозировками или несчастным случаями, а потому никогда не расследовали.
ФБР заявляло со ссылкой на своих аналитиков, что признания Литтла в почти сотне убийств заслуживают доверия.
Мужчина был арестован в 2012-м и осужден в 2014 году. Полиция нашла его в приюте для бездомных в Кентукки и отправила в Калифорнию, где его разыскивали за преступления, связанные с наркотиками. Анализ ДНК показал, что он причастен к трем нераскрытым убийствам женщин в штате в 1987 и 1989 годах. Суд приговорил Литтла к трем пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение.
Уже находясь в заключении он начал признаваться в других преступлениях
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