В США три человека погибли из-за стрельбы у супермаркета Walmart

По словам Форда, двое погибших находились в автомобиле около магазина, еще одно тело было обнаружено на стоянке. Правоохранители ищут свидетелей инцидента, произошедшего около 10 часов утра по местному времени (19.00 мск).

Президент США Дональд Трамп в начале августа призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия. За несколько дней до заявления главы государства в штатах Техас и Огайо произошли массовые убийства с применением такого оружия. Позднее Трамп выступил за увеличение числа медицинских учреждений для психически больных людей в качестве меры по предотвращению актов насилия.