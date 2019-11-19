В США три человека погибли из-за стрельбы у супермаркета Walmart

Не менее трех человек погибли в результате стрельбы на парковке возле супермаркета Walmart в американском штате Оклахома. Начальник полиции города Дункан Дэнни Форд в понедельник, 18 ноября, подтвердил смерть двух мужчин и женщины. Предполагаемый нападавший — в числе застреленных, утверждает телеканал TNN.
По словам Форда, двое погибших находились в автомобиле около магазина, еще одно тело было обнаружено на стоянке. Правоохранители ищут свидетелей инцидента, произошедшего около 10 часов утра по местному времени (19.00 мск).
Президент СШАДональд Трамп в начале августа призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия. За несколько дней до заявления главы государства в штатах Техас и Огайо произошли массовые убийства с применением такого оружия. Позднее Трамп выступил за увеличение числа медицинских учреждений для психически больных людей в качестве меры по предотвращению актов насилия.
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