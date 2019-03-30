В США свыше 20 штатов признают Голодомор геноцидом украинского народа

"Приветствуем решение штата Луизиана и благодарим народ США за солидарность с Украиной и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима" Иосифа Сталина, подчеркивают в пресс-службе дипломатического представительства.

Решение Сената и Палаты представителей

В 2018 году Сенат, а за ним и Палата представителей Конгресса США приняли резолюцию, приуроченную к 85-летней годовщине Голодомора. В документе, в частности, подчеркивалось, что голод, искусственно организованный советским правительством на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах, являлся геноцидом украинцев, устроенным с целью "сломить сопротивление украинской нации коллективизации и коммунистической оккупации".

Геноцид против украинцев

Американские законодатели прислушались к выводам комиссии США по голоду в Украине, представленные в Конгрессе в 1988 году. В них указывалось, что "Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932-1933 годах".