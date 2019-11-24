24.11.2019, 17:20

В США пропавший кот вернулся домой через пять лет

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Владелец кота, Виктор Усов из Портленда (штат Орегон), неожиданно для себя воссоединился со своим домашним любимцем. Саша нашелся в приюте для животных города Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

Сотрудники приюта обнаружили кота на улице и установили данные о его владельце, отсканировав микрочип Саши. После чего кот был возвращен хозяину, пишет "Вокруг света".

Как кота занесло за 1900 километров от родного Портленда и где обитало животное, пока его не подобрали сотрудники приюта, остается загадкой. Виктор Усов предполагает, что любвеобильный Саша, вероятно, кого-то «подцепил». И что, наверное, это было его «большое американское приключение».

Как бы там ни было, а хозяин давно утратил надежду увидеть кота снова. Поэтому его счастью не было предела.

Мурад Кирдар, сотрудник по связям с общественностью приюта Санта-Фе, заметил, что эта история подчеркивает важность микрочипирования домашних животных.

Ведь микрочип – это единственный способ идентификации домашних любимцев. Он не может выпасть. Его нельзя изменить или удалить.

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