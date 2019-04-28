В США произошла стрельба в синагоге

Gazeta.ru EST

Накануне в синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба. Полиция арестовала мужчину. Об этом сообщает ABC News. В результате стрельбы один человек погиб, еще несколько человек получили ранения, в том числе дети. Правоохранители работают на месте происшествия.