В США произошла стрельба в синагоге

Накануне в синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба. Полиция арестовала мужчину. Об этом сообщает ABC News. В результате стрельбы один человек погиб, еще несколько человек получили ранения, в том числе дети. Правоохранители работают на месте происшествия.
Подозреваемый опубликовал перед нападением письмо антисемитского содержания. 19-летний Джон Ирнест разместил публикацию утром в день нападения.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным пострадавших при стрельбе в синагоге Калифорнии. Выступая перед журналистами, Трамп назвал это нападение преступлением на почве ненависти.