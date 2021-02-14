14.02.2021, 07:57

В США проголосовали против импичмента Дональду Трампу

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Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald Trumpiga
Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald TrumpigaFoto: Priit Simson

Верхней палате требовалось минимум 67 голосов ”за”, но удалось набрать только 57. Таким образом Трамп сможет баллотироваться на выборах и занимать государственные посты в будущем, передает РБК.

Сенат США проголосовал против исторического импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. Трансляция процесса велась телеканалом CNBC и другими американскими СМИ.

За обвинение бывшему главе государства в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента требовалось минимум 67 голосов «за».

Рассмотрение импичменту Трампу началось 9 февраля после утверждения ее процедуры днем ранее. Вечером 13 февраля стороны защиты и обвинения решили не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс. На финальные аргументы сторонам потребовалось менее двух часов из отведенных четырех.

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До этого сенаторы от Демократической партии предложили вызвать свидетелей, однако это вызвало негативную реакцию защиты Трампа и требование также вызвать своих свидетелей. Вместо этого к делу приобщили письменные заявления конгрессвумен Джейми Херреры Батлер и неназванных лиц.

Сам Трамп отказался присутствовать на процессе и давать показания. Обвинители экс-президента заявляли, что отказ может рассматриваться в пользу виновности бывшего хозяина Белого дома. Его защита считала импичмент неконституционным, поскольку Трамп больше не занимает государственный пост.

6 января несогласные с итогами выборов президента сторонники Трампа после митинга в его поддержку в Вашингтоне взяли штурмом здание Капитолия. В результате зданию был нанесен ущерб, погибли пять человек (среди них один полицейский), не менее 60 человек были ранены.

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