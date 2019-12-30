В США при стрельбе в церкви убиты два человека

На юге Техаса, недалеко от города Форт-Уэрт под Далласом, неизвестный открыл огонь во время богослужения в одной из местных церквей — West Freeway Church of Christ. В результате преступления убито не менее двух человек, еще один был ранен, сообщает в воскресенье, 29 декабря, газета Dallas Morning News. Среди пострадавших был и преступник, которого сумел нейтрализовать охранник церкви, однако первоначально было неясно, ранен ли он или убит. Губернатор Техаса Грег Эбботт выразил обеспокоенность преступлением и соболезнования семьям пострадавших. Он также поблагодарил прихожан церкви за их мужество, которое помогло "предотвратить худшее".

В США постоянно происходят инциденты, связанные с открытием огня в церквях, школах, торговых центрах и других публичных местах. В результате этих происшествий погибают тысячи человек ежегодно. Закон о владении и ношении оружии в Техасе отличается мягкостью, указывает агентство dpa.

В начале августа президент США Дональд Трамп призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия. За несколько дней до заявления главы государства в штатах Техас и Огайо произошли массовые убийства с применением такого оружия. Позднее Трамп выступил за увеличение числа медицинских учреждений для психически больных людей в качестве меры по предотвращению актов насилия.