В США подняли возраст покупки электронных сигарет до 21 года
Конгресс США одобрил поправки в законодательство, повышающие минимальный возраст для покупки сигарет (в том числе электронных) и вейпов с 18 до 21 года, пишет "Медуза".
Конгресс США одобрил поправки в законодательство, повышающие минимальный возраст для покупки сигарет (в том числе электронных) и вейпов с 18 до 21 года, пишет "Медуза".
Решение конгресса означает, что до 21 года сигареты и вейпы нельзя будет купить на всей территории страны. Ранее эта норма уже действовала на местном уровне в 19 штатах.
В США за последние несколько месяцев более 50 человек умерли из-за болезни легких, вызванной курением электронных сигарет. У всех пострадавших в легких нашли синтетическую форму витамина Е, который используют в смесях для вейпов.
По данным заказанного федеральным правительством опроса, 28% учеников 10-12 классов курят вейпы хотя бы раз в месяц.
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