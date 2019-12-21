В США подняли возраст покупки электронных сигарет до 21 года

Решение конгресса означает, что до 21 года сигареты и вейпы нельзя будет купить на всей территории страны. Ранее эта норма уже действовала на местном уровне в 19 штатах.

В США за последние несколько месяцев более 50 человек умерли из-за болезни легких, вызванной курением электронных сигарет. У всех пострадавших в легких нашли синтетическую форму витамина Е, который используют в смесях для вейпов.

По данным заказанного федеральным правительством опроса, 28% учеников 10-12 классов курят вейпы хотя бы раз в месяц.