В США озвучили свою версию происхождения коронавируса

"Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", — убежден чиновник.

При этом Поттингер не приводит никаких доказательств в подтверждение этой теории и ссылается на "последние разведывательные данные". Он утверждает, что патоген якобы мог "ускользнуть" из лаборатории из-за утечки или аварии.

С таким комментарием советник Трампа выступил на Zoom-конференции с парламентариями из разных стран, посвященной теме Китая. Он сделал это заявление на фоне подготовки специалистов ВОЗ к отправке в Ухань с целью провести расследование причин возникновения пандемии.

Поттингер сравнил деятельность Всемирной организации здравоохранения с "потемкинскими деревнями" и призвал парламентариев из разных стран "сыграть свою роль в разоблачении расследования ВОЗ".

Западные критики опасаются, что организация не будет объективна в выявлении причин пандемии якобы из-за большого влияния Китая на нее, говорится в статье.

Иэн Дункан Смит, бывший лидер партии тори британского парламента, присутствовавший на встрече, заявил, что комментарий Поттингера свидетельствует об "ужесточении" позиции Вашингтона по вопросу происхождения вируса.

Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Пекин неоднократно заявлял, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций, связанных с эпидемией COVID-19.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И также заявил, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки заболевания по всему миру. В ведомстве подчеркнули, что, как только началась эпидемия, власти страны начали расследование, выявили патоген и опубликовали все ключевые данные.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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