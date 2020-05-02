02.05.2020, 09:14

В США одобрили первый препарат для лечения COVID-19

 (25)
EST
В США одобрили первый препарат для лечения COVID-19
Foto: REUTERS, GILEAD SCIENCES

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение в экстренных случаях экспериментального препарата Ремдесивир (Remdesivir) при коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ведомство на своем сайте.

FDA отмечает в пресс-релизе, что Ремдесивир в ходе клинических исследований сократил период выздоровления у ряда пациентов, но полной информации о его эффективности и безопасности пока нет. Так, больные, получавшие Ремдесивир, выздоравливали в среднем за 11 дней, в то время как принимавшие плацебо пациенты болели на четыре дня дольше, уточняет Bloomberg.

Препарат разрешается применять у взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии (при развившейся дыхательной недостаточности).

Ремдесивир (Remdesivir) разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Препарат испытывался, а затем применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: