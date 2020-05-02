В США одобрили первый препарат для лечения COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение в экстренных случаях экспериментального препарата Ремдесивир (Remdesivir) при коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ведомство на своем сайте.
FDA отмечает в пресс-релизе, что Ремдесивир в ходе клинических исследований сократил период выздоровления у ряда пациентов, но полной информации о его эффективности и безопасности пока нет. Так, больные, получавшие Ремдесивир, выздоравливали в среднем за 11 дней, в то время как принимавшие плацебо пациенты болели на четыре дня дольше, уточняет Bloomberg.
Препарат разрешается применять у взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии (при развившейся дыхательной недостаточности).
Ремдесивир (Remdesivir) разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Препарат испытывался, а затем применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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