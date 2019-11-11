В США назвали возможную причину смерти курильщиков электронных сигарет

Медики пока рекомендовали покупателям воздерживаться от электронных сигарет или вейпов, используемых для вдыхания тетрагидроканнабинола — производного каннабиса. В России это вещество официально запрещено.
Ацетат витамина Е часто входит в состав препаратов для ухода за кожей и не представляет опасности при наружном применении или проглатывании. Однако его нагревание и вдыхание с помощью вейпов может привести к заболеванию легких.
Смерть
В США ранее были зафиксированы 39 смертей от последствий вейпинга — вдыхания водяного пара с ароматическими добавками — и свыше 2000 заболевших, страдающих, в частности, от рака легких.
Средний возраст скончавшихся составил 50 лет, самому молодому из них было 27, самому пожилому — 71 год. Они проживали в 15 различных штатах США. Около 70 процентов заболевших — мужчины, около 80 процентов — моложе 35 лет.
Электронные сигареты ранее считались менее опасными, так как в этом случае курильщики не подвергаются воздействию почти 7000 химических веществ, присутствующих в обычных сигаретах. В то же время жидкости для электронных сигарет содержат никотин и следы различных металлов — либо от угля для нагревания, либо от других компонентов устройства. Кроме того, в них добавляют разнообразные ароматические вещества и эссенции, воздействие которых на легкие человека в сочетании с паром не изучено. В 2018 году в США вейпингом увлекались 3,6 млн школьников — на полтора миллиона больше, чем годом ранее.
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