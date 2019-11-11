В США назвали возможную причину смерти курильщиков электронных сигарет

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) — федерального агентства в составе американского министерства здравоохранения — пришли к выводу, что одной из возможных причин проблем со здоровьем, а также смертей курильщиков электронных сигарет и вейпов могло стать содержание в них ацетата витамина Е. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила Энн Шучат, замдиректора CDC.

"Мы продвинулись вперед в поисках наиболее вероятного "виновника" этих последствий, подчеркнула Шучат.

"В ходе лабораторных тестов CDC, проведенных в отношении образцов бронхоальвеолярных смывов (или образцов жидкости, забранной непосредственно из легких) у 29 пациентов с EVALI (повреждением легких, связанным с употреблением электронных сигарет или вейпов. — Ред.) из 10 штатов, во всех образцах был обнаружен ацетат витамина Е", — уточняется на сайте федерального агентства.

Специалисты отметили, что в ходе исследований они впервые обнаружили "вызывающий опасения" химический агент.

Необходимы дальнейшие тесты

В то же время, по словам экспертов, они не исключают, что в ходе дальнейшей работы могут обнаружить другие токсичные субстанции. Кроме того, по всей видимости, предстоит провести дальнейшие исследования на животных, чтобы полностью доказать связь ацетата с повреждениями легких.