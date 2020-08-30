В США на фоне столкновений застрелен мужчина
По данным The New York Times, на погибшем был головной убор, свидетельствующий о его возможной поддержке ультраправых. В центре Портленда на автомобилях собрались тысячи сторонников Трампа.
По данным The New York Times, на погибшем был головной убор, свидетельствующий о его возможной поддержке ультраправых. В центре Портленда на автомобилях собрались тысячи сторонников Трампа.
В Портленде (штат Орегон) застрелен мужчина на фоне столкновений сторонников президента США Дональда Трампа и представителей Black Lives Matter (BLM — "Жизни чернокожих имеют значение"), а также других движений левой направленности. Как передала газета The New York Times в воскресенье, 30 августа, в центр города стянулись сотни автомобилей с митингующими, поддерживающими действующего главу государства (всего их насчитывалось около 2500). Часть участников акции стреляла из грузовиков шариками для пейнтбола, оппоненты забросали их подручными средствами.
По информации издания, на погибшем был головной убор, свидетельствующий о его возможной поддержке ультраправой группы Patriot Prayer, базирующейся в Портленде. По данным полиции, мужчина был застрелен в районе 20.45 субботы по местному времени (06.45 воскресенья мск). Правоохранительные органы пока не приводят информацию о личности погибшего, а также о возможных нападавших. Начато следствие по факту лишения жизни.
Правоохранители также сообщили, что по меньшей мере 19 человек были задержаны после того, как участники протестов подожгли здание Ассоциации полиции города и напали на блюстителей порядка.
Портленд неоднократно становился ареной столкновений и беспорядков после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в конце мая.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Мир ждет смертоносная эпидемия? Что заявил Мясников
"Нищеброды приехали на Юг": жители Сочи и Крыма про отдыхающих
Дома у свекрови всегда приятно пахнет. Она дала мне рецепт смеси
От красавца в бабочке до опустившегося алкоголика. Драма Иванова