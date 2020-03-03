В США из-за торнадо погибли девять человек

По данным местных экстренных служб, четыре человек погибли в округе Патнам, двое — в городе Нэшвилл, двое — в округе Уилсон, еще один — в округе Бентон.

В результате торнадо также есть пострадавшие, однако их число не уточняется.

Ранее во вторник сообщалось, что мощный торнадо обрушился на город Нэшвилл и его окрестности. Разрушено более 40 зданий, сорваны крыши жилых домов, повреждены линии электропередач.

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