В США готовы обсудить сотрудничество с Россией по борьбе с ИГ

Директор второго департамента Азии МИД России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что в США готовы обсудить детали сотрудничества страны с Россией в вопросах борьбы с террористическими группировками ”Исламское государство” (организация запрещена в России) и ”Аль- Каида” в Афганистане, передает ТАСС.
Кабулов отметил, что американские специалисты попросили передать коллегам из России, что они готовы к разговору.
”Пусть теперь профессионалы сядут и профессионально, без шума, займутся этими двумя безобразиями на теле человечества”, — добавил Кабулов.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии.