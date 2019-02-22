В США готовы обсудить сотрудничество с Россией по борьбе с ИГ

Кабулов отметил, что американские специалисты попросили передать коллегам из России, что они готовы к разговору.

”Пусть теперь профессионалы сядут и профессионально, без шума, займутся этими двумя безобразиями на теле человечества”, — добавил Кабулов.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии.