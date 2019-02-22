22.02.2019, 22:00

В США готовы обсудить сотрудничество с Россией по борьбе с ИГ

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Gazeta.ru
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В США готовы обсудить сотрудничество с Россией по борьбе с ИГ
фото иллюстративноеAFP

Директор второго департамента Азии МИД России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что в США готовы обсудить детали сотрудничества страны с Россией в вопросах борьбы с террористическими группировками ”Исламское государство” (организация запрещена в России) и ”Аль- Каида” в Афганистане, передает ТАСС.

Кабулов отметил, что американские специалисты попросили передать коллегам из России, что они готовы к разговору.

”Пусть теперь профессионалы сядут и профессионально, без шума, займутся этими двумя безобразиями на теле человечества”, — добавил Кабулов.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии.

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