В США демонстрации и беспорядки идут уже третий месяц — и вряд ли закончатся в ближайшее время

Однако к середине июля на подавление этих протестов бросили уже не местную полицию, а федеральные силы. В конце июня — после волны вандализма против памятников — президент Дональд Трамп своим указом санкционировал использование федеральных агентов для охраны монументов и федеральных зданий (то есть тех, в которых находятся офисы различных органов власти: полиции, судов и так далее).

Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security) для подавления протестов сформировало ”группы быстрого реагирования”, в которые вошли бойцы спецназа нескольких силовых ведомств: Бюро таможенного и пограничного контроля, Управления транспортной безопасности, береговой охраны и иммиграционной полиции США. Среди них есть сотрудники, проходившие военную службу в Ираке и Афганистане.

Предполагалось, что федеральную помощь в подавлении протестов должны были запрашивать администрации тех городов, которые не могут справиться с беспорядками силами собственной полиции. Некоторые мэры — например, Портленда, а также губернатор штата Орегон — прямо заявили, что они против присутствия федералов в своих городах. Но отряды министерства внутренней безопасности эти заявления проигнорировали. Правда, некоторые сотрудники министерства анонимно жаловались изданию BuzzFeed, что жестокость, которую проявляет их ведомство по отношению к протестующим, вредит публичному имиджу министерства и разрушает доверие между федеральными властями и обществом. Впрочем, судя по кадрам с разгона протестов, таких диссидентов в министерстве не так уж и много.

Таким образом, протесты вошли в повторяющийся цикл. Федеральные агенты, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и другие спецсредства против протестующих, разгоняют очередную демонстрацию. В ответ на это собирается новый стихийный митинг против полицейского насилия, некоторые участники которого начинают кидать камни и бутылки в полицию и бить стекла — и федеральные агенты разгоняют этот митинг с еще большей жестокостью. Что, в свою очередь, приводит к новым акциям протеста.