В США число погибших от коронавируса превысило 10,5 тысяч. В Нью-Йорке подготовят временные братские могилы

По прогнозам медицинских экспертов Белого дома, пандемия может унести от 100 до 200 тысяч жизней в США, даже при условии соблюдения ограничительных мер, сообщает Reuters.

Центром эпидемии в США по-прежнему остается Нью-Йорк, где зараженные осаждают больницы, врачи напуганы, а власти уже рассматривают возможность создания временных братских могил на территории города.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо признал, что коронавирус - "враг, которого мы недооценили с первого дня, и мы дорого заплатили за это". Губернатор заявил, что продлевает режим "Нью-Йорк на паузе" до 29 апреля: до это времени будут закрыты школы, предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер. Штраф за несоблюдение социального дистанцирования повышен до 1000 долларов.

По мере того, как количество летальных случаев в Нью-Йорке все увеличиваются, а стационарные и временные морги-рефрижераторы уже почти заполнены телами, власти стали рассматривать возможность временного захоронения погибших.

Член законодательного собрания Нью-Йорка Марк Левин не исключил, что жертв коронавируса будут "временно хоронить" в парке. Мэр города Билл де Блазио также подтвердил, что городу могут понадобиться "временные" захоронения.

"Скоро мы начнем "временные захоронения". Вероятно, это будет сделано путем использования для захоронения парка Нью-Йорка. Да, вы правильно прочли. Будут вырыты траншеи по десять гробов в ряд", - написал Левин в своем Twitter. Он пояснил, что речь пока идет о "возможности, к которой готовится город". "Сейчас у нас пока достаточно ресурсов во временных моргах и морозильных камерах хранения. Но это станет неизбежно, если не произойдет значительного снижения количества смертей", - сообщил Левин, отметив, что если уровень смертей снизится, то во временных братских могилах не будет необходимости.

Устав города Нью-Йорк, принятый в 2008 году, разрешает такие погребения в случае катастрофы, в результате которой появляется такое количество жертв, которое не способны принять местные морги. Однако в этом документе городские парки не упоминаются как возможное временно захоронение тел.