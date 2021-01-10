В США арестовали участников штурма Капитолия, в том числе ”шамана” с рогами(1)
В США арестовали пятерых человек, участвовавших в штурме Капитолия в Вашингтоне, сообщает газета The New York Times.
В США арестовали пятерых человек, участвовавших в штурме Капитолия в Вашингтоне, сообщает газета The New York Times.
Среди арестованных — 33-летний житель Аризоны, участник конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Ченсли, известный как Джейк Анджели или Q Shaman. Он ворвался в Капитолий в меховой шапке с рогами и без рубашки, его лицо было раскрашено в цвета американского флага, а в руках он держал копье с прикрепленным флагом США. Джейку Анджели предъявили обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию госучреждения.
Jacob Anthony Chansley, aka Jake Angeli, has been arrested for his participation in the #CapitolBuilding attack. pic.twitter.com/wQcnyLypj3— Anonymous 👥 (@YourAnonCentral) January 9, 2021
Также под арестом оказался 36-летний Адам Джонсон из Флориды. Во время штурма Капитолия его запечатлели держащим в руках кафедру спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Джонсона обвинили в краже государственной собственности, насильственном проникновении в здание и хулиганстве на территории Капитолия.
Adam Johnson has been arrested. pic.twitter.com/RIuItugpqL— Shaun King (@shaunking) January 9, 2021
Кроме того, арестован 35-летний законодатель-республиканец из Западной Вирджинии Деррик Эванс, который опубликовал в сети видео, где он входит в здание Капитолия вместе с другими участниками штурма. Эванса обвинили в насильственном проникновении на территорию госучреждения и хулиганстве. 9 января Эванс ушел со своего поста.
Другой арестованный — Дуг Дженсен, попавший на видео во время штурма. Его обвинили в создании помех полицейским, а также в демонстрации в здании Капитолия. Пятым арестован 60-летний Ричард Барнетт из Арканзаса, который в ходе штурма сидел в кабинете Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол.
Officials say Richard Barnett, the man photographed sitting at House Speaker Pelosi's desk during the Capitol siege, has been arrested in Arkansashttps://t.co/DezQ11L1dg pic.twitter.com/ikvfuRpqGu— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 8, 2021
Всего после беспорядков в Капитолии власти предъявили обвинения 13 участникам штурма. Среди прочего их обвиняют в насильственном проникновении и хулиганстве в Капитолии.
Число арестов может существенно вырасти, поскольку участники расследования внимательно изучают соцсети, чтобы идентифицировать участников штурма, отмечает NYT.
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