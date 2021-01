В США арестовали участников штурма Капитолия, в том числе ”шамана” с рогами

Среди арестованных — 33-летний житель Аризоны, участник конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Ченсли, известный как Джейк Анджели или Q Shaman. Он ворвался в Капитолий в меховой шапке с рогами и без рубашки, его лицо было раскрашено в цвета американского флага, а в руках он держал копье с прикрепленным флагом США. Джейку Анджели предъявили обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию госучреждения.

Jacob Anthony Chansley, aka Jake Angeli, has been arrested for his participation in the #CapitolBuilding attack. pic.twitter.com/wQcnyLypj3

Также под арестом оказался 36-летний Адам Джонсон из Флориды. Во время штурма Капитолия его запечатлели держащим в руках кафедру спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Джонсона обвинили в краже государственной собственности, насильственном проникновении в здание и хулиганстве на территории Капитолия.

Кроме того, арестован 35-летний законодатель-республиканец из Западной Вирджинии Деррик Эванс, который опубликовал в сети видео, где он входит в здание Капитолия вместе с другими участниками штурма. Эванса обвинили в насильственном проникновении на территорию госучреждения и хулиганстве. 9 января Эванс ушел со своего поста.

Другой арестованный — Дуг Дженсен, попавший на видео во время штурма. Его обвинили в создании помех полицейским, а также в демонстрации в здании Капитолия. Пятым арестован 60-летний Ричард Барнетт из Арканзаса, который в ходе штурма сидел в кабинете Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол.

Officials say Richard Barnett, the man photographed sitting at House Speaker Pelosi's desk during the Capitol siege, has been arrested in Arkansashttps://t.co/DezQ11L1dg pic.twitter.com/ikvfuRpqGu