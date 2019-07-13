В США 650 тысяч человек собираются взять штурмом ”Зону 51”. Они хотят увидеть пришельцев!

Штурм военной базы в Неваде, которая была засекречена с 1955 по 2013 годы, назначен на 20 сентября. Создатели мероприятия предлагают всем желающим собраться неподалеку от базы, а потом просто всем вместе побежать к ней. ”Если мы будем бежать, как Наруто, то окажемся быстрее их пуль”, — уверены в сообществе.

Один из подписчиков мероприятия разработал собственную стратегию штурма. По ней все участники должны разделиться на три группы: основную группу штурмующих, силу которым будет придавать ”энергия монстров”, а также метателей камней и батальоны ”Наруто”, которые будут забегать к базе с флангов. В своем посте автор этой стратегии на всякий случай обратился к властям США и уточнил, что это шутка.

План взять военную базу штурмом уже стал поводом для мемов, его обсуждают на Reddit.