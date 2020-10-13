"В соседний дом попал снаряд, погибла 9-летняя девочка". Что говорят беженцы из Нагорного Карабаха и дадут ли разрешение на въезд корреспонденту RusDelfi

Сейчас посторонним людям попасть на территорию Нагорного Карабаха невозможно. Журналистам — сложно, с каждым днем все труднее и труднее. Все дело в военном положении, ситуация не разряжается, несмотря на объявленное в Москве перемирие. Дорога из Еревана в Степанакерт пролегает через Горис. До Гориса можно доехать на такси, либо на маршрутке, которая выходит с автовокзала два раза в день — в 9:00 и 15:00. Дорога занимает примерно 3,5 часа. Билет на маршрутку стоит 2500 драм (4,40 евро), на такси значительно дороже, около 24 000 драм (около 43 евро). Если учесть, что в Ереване такси очень дешевое и за маршрут по расстоянию от Виру Кескуса до конца Ласнамяэ будет стоить порядка 1000-1200 драм (около 2 евро), то 24 000 драм — хорошая сумма для таксиста, но ехать в Горис все отказываются. Да и не смогут туристы в эти дни въехать в Горис.

Прибыв с таксистом на автовокзал, стали искать место отправления маршрутки на Горис. Армяне в любой ситуации стараются помочь. Место отправления удалось найти быстро. Купив билет в кассе, которая расположена в небольшой будке, решил выпить кофе. Люди, стоявшие у маршрутки указали на женщину, которая под навесом продавала булочки и напитки.

Goris Foto: Roman Starapopov

- Там хороший кофе, армянский, — уточнил один из пассажиров.

Когда подошел к продавщице и попросил кофе, то рядом стоявший у обеденного пластмассового столика мужчина по-русски обратился к продавщице: — Я плачу. Повернувшись ко мне, он поднял руку вверх и сказал: — Все! — Тем самым он дал понять, что это его принципиальное решение заплатить за меня. Он даже не знал, куда направляюсь, просто увидел, что я не местный. Но когда узнал о цели визита, одобрительно кивнул, пожелал счастливого пути.

В 20-местной маршрутке остались свободными лишь 6 мест. Как только маршрутка тронулась, один из пассажиров — пожилой худощавый мужчина лет 70 начал ругаться на водителя. Длилось это недолго. Через минут 20 после отправления маршрутка свернула в расположенный у дороги гараж. Пожилой мужчина вновь повысил голос на водителя. Они долго препирались, после чего маршрутка выехала на дорогу и мы продолжили путь.