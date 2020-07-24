В соборе Святой Софии состоялся первый с 1934 года намаз. Эрдоган сам прочитал суру

С утра к архитектурному комплексу начали подходить мусульмане. В пятничном намазе разрешили участвовать всем желающим мусульманам. Правда, сделать они это смогут только на площади возле собора.

🇹🇷

Erdogan, the Turkish leader of the Muslim world, did not bow to the imperialists and continues to disrupt all the games. Hagia Sophia, which was closed with pressure 86 years ago, was opened as a mosque by breaking its lock.#AyasofyaCamii #HagiaSophia#Αγια_Σοφια pic.twitter.com/yKv0tRGR0U

— Mehmed Karakaya (@mkrky44) July 24, 2020



Напомним, изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил в марте прошлого года. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут. По результатам заседания музей стал мечетью 10 июля. В РПЦ назвали это пощёчиной всему христианству.

