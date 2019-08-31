В Сирии задержан палач ИГ, обезглавивший более 100 человек

В Сирии задержан уроженец Бельгии Ануар Хаддуши, более известный как "Палач из Ракки". Об этом сообщила бельгийская газета De Morgen в пятницу, 30 августа. 35-летний Хаддуши — один из самых известных боевиков "Исламского государства", его подозревают в убийстве более 100 жителей Ракки.

Хаддуши вместе с женой с 2009 года проживал в Великобритании, в 2014 году пара присоединилась к террористам ИГ. После отъезда в Сирию он продолжал получать на свой банковский счет пособие на жилье в Бирмингеме, пишет газета.

Пособие пошло на финансирование терактов?



Есть предположения, что эти деньги могли пойти на финансирование терактов в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах. Средства со счета Хаддуши получил один из экстремистов, приговоренный к тюремному сроку за подготовку терактов.

Хаддуши с женой находятся в руках "Демократических сил Сирии". Если его передадут властям Ирака, ему может грозить смертная казнь.