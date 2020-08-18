В Сирии погиб российский генерал, есть раненые

Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России. Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.

Генерал-майора экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Он представлен к государственной награде посмертно.

В Минобороны пообещали оказать семье погибшего всю необходимую помощь.