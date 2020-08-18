В Сирии погиб российский генерал, есть раненые

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России. Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.
Генерал-майора экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Он представлен к государственной награде посмертно.
В Минобороны пообещали оказать семье погибшего всю необходимую помощь.
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