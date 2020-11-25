В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей торгового центра

По данным полиции, во вторник днем, 24 ноября, 28-летняя гражданка Швейцарии напала на двух женщин в торговом центре Manor в Лугано в кантоне Тессин. Она тяжело ранила одну из посетительниц, ударив ее ножом в горло. Как сообщает dpa, нападавшая уже была известна полиции, она задержана.

"Я услышала крики и обернулась. Я увидела женщину на полу в луже крови", — сказала одна из очевидцев произошедшего изданию "La Regione". По предварительным данным, нападавшая схватила одну из жертв за шею в то время, как ударила вторую ножом. Как уточнили в полиции, угрозы для жизни тяжелораненой нет. Вторая пострадавшая получила легкие травмы.

По информации местных СМИ, перед атакой подозреваемая в терроризме украла нож из отделения товаров для дома. Очевидцы сообщают, что во время атаки она кричала, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство". Женщину остановила пара посетителей, схвативших ее за волосы и удерживавших до прибытия полиции.

Прокуратура расценивает произошедшее как "атаку, совершенную, предположительно, по террористическим мотивам". Связано ли это происшествие с предполагаемым терактом в сентябре, пока не установлено. Тогда в результате нападения в кебабной погиб 29-летний португалец.

После теракта в Вене в начала ноября, в результате которого погибли четыре человека, полиция Швейцарии также приведена в повышенную готовность. Канцлер Австрии Себастиан Курц осудил произошедшее вчера нападение и выразил Швейцарии солидарность.