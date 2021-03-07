В Швейцарии введут запрет на паранджу

Запрет коснется не только традиционной одежды мусульманских женщин — никаба и паранджи, но и балаклав, которые носят, например, футбольные фанаты и некоторые участники демонстраций.

Судя по результатам референдума, наибольшее число противников сокрытия лица проживают в кантонах Юра, Тичино и Швиц. Противники запрета паранджи оказались в большинстве в кантонах Берн, Женева, Цюрих и некоторых других.

Кроме того, на референдуме швейцарцы отвергли планы правительства ввести электронное удостоверение личности (e-ID). Против высказались 65,36 процента участников голосования.

Дискуссия о политическом исламе в Швейцарии





Предложение ввести запрет на соответствующие виды одежды вызвало в Швейцарии бурную дискуссию о политическом исламе и правах мусульманок.

Так, женский совет Конференции католических епископов Швейцарии, исламские объединения и некоторые политики-феминистки заявили, что запрет на ношение никаба поставит под угрозу свободу вероисповедания.

В свою очередь, депутат Национального совета парламента Швейцарии, представляющий правое крыло национал-консервативной "Швейцарской народной партии", Вальтер Вобман в интервью DW незадолго до проведения референдума прокомментировал возможное изменение законодательства так: "Подавлению женщины, обесцениванию ее личности нет места в нашем обществе, поэтому мы и выступили с такой инициативой. В нашем обществе показывают лицо. Это признак нашего свободного, демократического общественного порядка".

Мусульмане в Швейцарии





В Швейцарии в 2009 году запретили сооружение новых минаретов в 300 мечетях страны. В стране с 8,6 млн жителей, 450 тысяч из которых исповедуют ислам, существует лишь 4 минарета. Полицейское ведомство Швейцарии в 2017 году установило около 90 человек, которые радикализировались и выехали из страны, чтобы присоединиться к террористической организации "Исламское государство" или другим радикальным исламским организациям.

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