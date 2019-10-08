08.10.2019, 17:29

В шведском Мальмё у пациента больницы подозревают лихорадку эбола


Лаури Лауген
Лаури Лауген
EST 14
В шведском Мальмё у пациента больницы подозревают лихорадку эбола
Hussein El-alawi / Sydsvenskan / TT

В университетской клинике шведского города Мальмё у пациента подозревают вирус Эболы, пишет газета Aftonbladet. Пациент поступил вчера.

В клинику инфекционных заболеваний вчера поступил пациент с высокой температурой, у врачей сразу возникли подозрения на лихорадку Эбола. О других симптомах медики не сообщают.

На вопрос издания, что указывает на то, что речь идет об эболе, представитель больницы Мариа Йосефсон сказала: "Симптомы и то, куда пациент путешествовал. В районе, который посещал пациент, подтверждены случаи эболы".

Пациент изолирован, врачи ожидают результаты анализов.

В Швеции и ранее несколько раз были случаи, когда были подозрения на эболу, но ни разу они подтверждений не нашли.

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