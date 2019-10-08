В шведском Мальмё у пациента больницы подозревают лихорадку эбола

В клинику инфекционных заболеваний вчера поступил пациент с высокой температурой, у врачей сразу возникли подозрения на лихорадку Эбола. О других симптомах медики не сообщают.

На вопрос издания, что указывает на то, что речь идет об эболе, представитель больницы Мариа Йосефсон сказала: "Симптомы и то, куда пациент путешествовал. В районе, который посещал пациент, подтверждены случаи эболы".

Пациент изолирован, врачи ожидают результаты анализов.

В Швеции и ранее несколько раз были случаи, когда были подозрения на эболу, но ни разу они подтверждений не нашли.