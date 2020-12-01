В Швеции женщина почти 30 лет держала взаперти сына

По информации издания, на днях к женщине пришла ее родственница. Зайдя в квартиру, она увидела в доме насмерть испуганного мужчину с беззубым ртом и ногами, покрытыми язвами и ссадинами, который едва был способен стоять и отвечать на вопросы.

По словам родственницы, на протяжении многих лет она подозревала мать в том, что та изолировала своего сына от общества. Когда женщину забрали в больницу, родственница решила осмотреть квартиру, где подтвердились ее худшие опасения. Она немедленно вызвала врачей, и 41-летнего мужчину увезли в больницу. Сейчас врачи описывают его состояние как серьезное.

По словам других знакомых, мать забрала своего сына из школы в самом начале седьмого класса, и с тех пор тот все время находился взаперти. Мать внушила ему, что все — и родственники, и соседи, и знакомые, и общество в целом — хотят им зла, и только она может защитить их обоих.

В интервью газете родственница рассказала, что еще в молодости подозревала в этой семье что-то неладное. Но, когда она делилась своими подозрениями с другими, никто не хотел ее слушать, поэтому сама перестала поднимать этот вопрос.

По словам родственницы, она не может описать увиденное в квартире: это была одна большая свалка, уборки не было десятилетиями. То же самое, что оказаться внутри фильма ужаса, отметила она. По данным газеты Aftonbladet, на чрезмерную опеку 70-летнюю женщину подтолкнуло некое "событие в семье". На настоящий момент полиция пока не допросила мать и не побеседовала с ее сыном.