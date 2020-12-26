В Швеции выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

"В провинции Сёдерманланд подтвержден один случай инфицирования мутировавшим вариантом вируса, обнаруженным в Великобритании", — заявила она. По ее словам, этот приехавший из Соединенного Королевства человек находился на карантине, никто в его семье не заражен. Бюфорс призвала всех путешественников из Британии пройти тестирование и изолировать себя.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.

В Испании выявили четыре случая заражения новым штаммом коронавируса

Правительство испанского автономного сообщества Мадрид подтвердило четыре случая заражения в регионе новым штаммом коронавируса, о выявлении которого ранее объявили власти Великобритании. Об этом сообщила в субботу газета El Mundo, передает ТАСС.

По ее информации, речь идет о лицах, прибывших из Соединенного Королевства. В этой связи власти Мадрида призвали жителей соблюдать ограничительные меры, принятые для борьбы с распространением COVID-19.

Ранее в Минздраве Испании заявляли, что пока в стране не было зафиксировано случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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