14.07.2019, 17:27

В Швеции разбился самолет, погибли девять человек

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rus.delfi.ee
EST 30
Lennupäevad 2018
Фото иллюстративное.Foto: Anni Õnneleid

Сегодня в Швеции, недалеко от городка Умео разбился небольшой самолет, погибли девять человек, пишет Aftonbladet.

Днем в центр тревоги поступило сообщение о крушении самолета. Позже поступило очередное, что девять человек, которые находились на борту самолета, погибли.

Самолет упал в реку недалеко от Умео. Очевидцы рассказали, что слышали сильный удар, а затем увидели тонущий самолет.

Сейчас предполагается, что на борту самолета были десантники.

Будет дополнено.

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