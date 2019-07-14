В Швеции разбился самолет, погибли девять человек

Сегодня в Швеции, недалеко от городка Умео разбился небольшой самолет, погибли девять человек, пишет Aftonbladet.
Днем в центр тревоги поступило сообщение о крушении самолета. Позже поступило очередное, что девять человек, которые находились на борту самолета, погибли.
Самолет упал в реку недалеко от Умео. Очевидцы рассказали, что слышали сильный удар, а затем увидели тонущий самолет.
Сейчас предполагается, что на борту самолета были десантники.
Будет дополнено.
Эксперты назвали три лучших кроссовера с дизельным двигателем
Названа самая опасная еда на курортах
По какому принципу комары выбирают свою "жертву"?
Как менялась доля представителей разных этносов в Казахстане