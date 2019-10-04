В Швеции оправдали полицейских, застреливших парня с синдромом Дауна из-за игрушки

Окружной суд Стокгольма в четверг признал офицера, который совершил выстрел, убивший Эрика Торелла, не виновным в причинении смерти другого человека, признали невиновным и его напарника, потому что они действовали в условиях "мнимой чрезвычайной ситуации".

Суд также оправдал их командира, заявив, что не может быть доказано, что офицер "не действовал должным образом."

Как ранее писала lenta.ru, шведская полиция застрелила в центре Стокгольма 20-летнего парня с синдромом Дауна и аутизмом из-за сложившейся ”угрожающей ситуации” для окружающих.

Эрик Торелл рано утром 2 августа самостоятельно ушел из дома на улицу, как уже происходило несколько раз до этого. Родители, обнаружив пропажу сына, объявили его в розыск. Однако в этот раз молодой человек оказался на прогулке не с пустыми руками: он взял с собой игрушечное оружие. ”Это был подарок. Оно выглядело немного похоже на пистолет-пулемет. До этого дня он просто валялся среди других игрушек”, — рассказала мать Эрика.

В результате около четырех часов утра в полицию поступили сообщения о подозрительном человеке с оружием на улице. На место прибыли наряды полиции. Как сообщается, они сначала приказали Эрику опустить оружие, а затем открыли огонь. Всего в Торелла стреляли три стража порядка, потому что он ”вел себя угрожающе”, когда к нему приближались. Молодой человек скончался через два часа.