В Швеции назвали убийцу премьер-министра Улофа Пальме
Главный прокурор Кристер Петерссон заявил, что убийство совершил Стиг Энгстрём, который проходил по делу Пальме свидетелем. Однако в связи с тем, что Энгстрём давно умер, дело решено закрыть.
Главный прокурор Кристер Петерссон заявил, что убийство совершил Стиг Энгстрём, который проходил по делу Пальме свидетелем. Однако в связи с тем, что Энгстрём давно умер, дело решено закрыть.
Дело, в рамках которого велось расследование убийства в 1986 году премьер-министра Швеции Улофа Пальме, закрыто в связи со смертью человека, который, как считают власти, и совершил преступление. Об этом объявил на специальной пресс-конференции в Стокгольме 10 июня главный прокурор Кристер Петерссон.
По версии прокурора, убийство совершил Стиг Энгстрём, который проходил по делу Пальме свидетелем. Позднее на него в качестве возможного убийцы премьер-министра указывали различные эксперты, однако у властей вопросов к нему не возникало до самой смерти. Энгстрём умер в июне 2000 года, согласно одной из версий, он покончил с собой.
”Так как он мертв, я не могу предъявить ему обвинения или даже допросить его. Я решил прекратить расследование, так как подозреваемый мертв. Энгстрём — главный подозреваемый. По прошествии более 34 лет трудно поверить, что любое дальнейшее расследование предоставит нам какие-либо новые детали, и поэтому я считаю, что мы достигли всего, чего можно было ожидать”, — заявил в среду Петерссон.
Ханс Меландер, глава группы, созданной в полиции Швеции для ведения дела об убийстве Пальме, заявил, что расследование по делу было крупнейшим за всю историю страны и одним из самых масштабных в мировой истории наряду с делом об убийстве президента США Джона Кеннеди. По словам Меландера, по делу так или иначе проходило около 90 тыс. человек, по ходу следствия было допрошено более 10 тыс. человек, в том числе 134 человека, которые заявляли где-либо о своей причастности к убийству.
Среди всех этих людей и затерялся Энгстрём, которого в 1986 году допрашивали в качестве свидетеля, одним из первых оказавшегося на месте, где застрелили Пальме. Тогда полиция выявила нестыковки в его показаниях, которые во многом отличались от показаний других свидетелей, однако в итоге сочла Энгстрёма просто искателем популярности, который пытается казаться более значимым и важным, чем на самом деле.
В итоге в 1988 году виновным в убийстве Пальме был признан уже судимый за убийство Кристер Петерссон (его имя на шведском пишется иначе, чем у нынешнего прокурора). Однако уже в 1989 году дело было пересмотрено и Петерссон был оправдан.
Версия о том, что убийцей Пальме был именно Энгстрём, была впервые изложена в вышедшей в 2016 году (уже после его смерти) книге Ларса Ларссона ”Враг нации”. По словам Меландера, полиция начала расследовать вопрос о причастности Энгстрёма к убийству в 2017 году. Однако, по словам прокурора, время было уже упущено.
”Если бы нынешняя следственная группа вела дело Пальме 34 года назад, Стиг Энгстрём оказался бы за решеткой, так как был не в состоянии удовлетворительно объяснить свои действия <…> Факты убедительно доказывают, что он был на месте преступления, но в совершенно иной роли, чем та, о которой он заявлял. Было достаточно доказательств, чтобы взять его под стражу”, — сказал Петерссон.
Решение о прекращении дела по делу об убийстве Пальме в связи со смертью подозреваемого опубликовано на сайте прокуратуры Швеции.
Улоф Пальме был застрелен в центре Стокгольма 28 февраля 1986 года, когда он вместе с женой Лисбет и без охраны возвращался домой из кинотеатра. В качестве возможных причин убийства назывались заговор правых экстремистов (Пальме был лидером Социал-демократической партии Швеции и через несколько дней должен был отправиться с визитом в СССР) и даже простая ошибка нападающего, который якобы перепутал Пальме с наркоторговцем Сигге Седергреном.
Энгстрём родился в Бомбее в 1934 году, его детство прошло в Британской Индии. После переезда в Швецию в возрасте 12 лет Энгстрём посещал элитную школу, однако в университет поступать не стал и, отслужив в шведской армии, стал работать графическим дизайнером. Он выполнял армейские заказы, создавая иллюстрации для инструкции, позднее работал на ”Шведское радио”, а затем поступил на службу в страховую компания Skandia, в которой работал и в 1986 году. В связи с тем, что имена фигурантов дела Пальме не раскрывались, Энгстрём фигурировал в шведских СМИ как Skandiamannen (”человек из Skandia”).
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Женщина заявила, что ее трое суток избивали палками в клинике
В Республике Тува произошло землетрясение