Дело, в рамках которого велось расследование убийства в 1986 году премьер-министра Швеции Улофа Пальме, закрыто в связи со смертью человека, который, как считают власти, и совершил преступление. Об этом объявил на специальной пресс-конференции в Стокгольме 10 июня главный прокурор Кристер Петерссон.

По версии прокурора, убийство совершил Стиг Энгстрём, который проходил по делу Пальме свидетелем. Позднее на него в качестве возможного убийцы премьер-министра указывали различные эксперты, однако у властей вопросов к нему не возникало до самой смерти. Энгстрём умер в июне 2000 года, согласно одной из версий, он покончил с собой.

”Так как он мертв, я не могу предъявить ему обвинения или даже допросить его. Я решил прекратить расследование, так как подозреваемый мертв. Энгстрём — главный подозреваемый. По прошествии более 34 лет трудно поверить, что любое дальнейшее расследование предоставит нам какие-либо новые детали, и поэтому я считаю, что мы достигли всего, чего можно было ожидать”, — заявил в среду Петерссон.

Ханс Меландер, глава группы, созданной в полиции Швеции для ведения дела об убийстве Пальме, заявил, что расследование по делу было крупнейшим за всю историю страны и одним из самых масштабных в мировой истории наряду с делом об убийстве президента США Джона Кеннеди. По словам Меландера, по делу так или иначе проходило около 90 тыс. человек, по ходу следствия было допрошено более 10 тыс. человек, в том числе 134 человека, которые заявляли где-либо о своей причастности к убийству.

Среди всех этих людей и затерялся Энгстрём, которого в 1986 году допрашивали в качестве свидетеля, одним из первых оказавшегося на месте, где застрелили Пальме. Тогда полиция выявила нестыковки в его показаниях, которые во многом отличались от показаний других свидетелей, однако в итоге сочла Энгстрёма просто искателем популярности, который пытается казаться более значимым и важным, чем на самом деле.

В итоге в 1988 году виновным в убийстве Пальме был признан уже судимый за убийство Кристер Петерссон (его имя на шведском пишется иначе, чем у нынешнего прокурора). Однако уже в 1989 году дело было пересмотрено и Петерссон был оправдан.