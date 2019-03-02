В Швеции 90 человек устроили массовую драку на парковке

Согласно данным правоохранительных органов, автобус с 30 пассажирами сделал остановку на на парковке, расположенной на трассе Е4. После этого там появились еще 60 человек. Между пассажирами автобуса и пришедшими на парковку завязалась драка, в ходе которой участники кидали друг в друга камни.

”Полиция на месте, опрашивает свидетелей”, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в связи с инцидентом никого не задержали, два человека пострадали и были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что московские третьеклассницы после массовой драки попали в больницу.