В штабе Зеленского назвали законопроекты, которые первыми внесут в Раду

”Мы работаем над законопроектами, которые, после того, как Зеленский начнет работать президентом, будут внесены в парламент для скорейшей реализации”, — сказал Разумков.

Он отметил, что над проектами работали как до выборов, так и будут работать в следующую неделю.

”Это закон о народовластии, расширение норм прямой демократии, о снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте — это то, что первое будет подаваться в парламент”, — сказал советник.