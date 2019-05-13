В Шри-Ланке из-за нападений на мусульман заблокированы соцсети

Правительство Шри-Ланки объявило о временной блокировке некоторых социальных сетей и мессенджеров. Мера касается, среди прочих, Facebook и WhatsApp. Подобный шаг вызван нападениями на мусульман, заявили в пресс-службе правительства страны в понедельник, 13 мая.

Днем ранее несколько десятков человек в одном из городов Северо-Западной провинции забросали камнями мечети и магазины, которыми владеют мусульмане. Кроме того, собеседники агентства Reuters сообщили о мужчине, которого избили в результате спора, начавшегося в Facebook.

Нападения в пасхальное воскресенье



Усилению напряженности в обществе способствовали теракты, совершенные в конце апреля. Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели 21 апреля почти одновременно. Позже появилась информация о седьмом и восьмом взрыве — один из них был устроен смертником, когда полиция пришла к нему с обыском, а еще один — у зоопарка в пригороде Коломбо. Кроме того, было обезврежено взрывное устройство поблизости от крупнейшего в стране аэропорта Бандаранаике.

Жертвами терактов, совершенных в пасхальное воскресенье по западному календарю, стали более 250 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших — свыше 30 иностранцев.

Правительство возложило ответственность за нападения на местную исламистскую группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение"). Через неколько дней после атак президент страны Майтрипала Сирисена заявил, что лидер группировки был убит во время одного из воскресных нападений.

ИГ взяло на себя ответственность за нападения