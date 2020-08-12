В Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы

На северо-восточном побережье Шотландии в среду, 12 августа, сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Абердина в Стоунхейвен. Как передал телеканал Sky News, машинист, предположительно, погиб. В свою очередь агентство Press Association (PA) сообщило о двух погибших, пишет DW.

Инцидент произошел на подъездах к Стоунхейвену. Полиция обследовала место происшествия в районе 09.43 по местному времени (11.43 мск). Кроме того, к району крушения оперативно прибыли несколько машин скорой помощи и вертолет для транспортировки пострадавших. По предварительной версии, причиной ЧП стал оползень, вызванный сильными дождями в регионе и подтоплениями.

В поезде находились 12 человек

Состав состоял из двух локомотивов и четырех вагонов, известно, что в поезде находились шесть пассажиров и шесть железнодорожных сотрудников. Точное число раненых устанавливается.

По данным Европейского статистического ведомства Eurostat, в Великобритании один из самых низких в Европе показателей железнодорожных инцидентов со смертельным исходом. По этому критерию ситуация в стране лучше, чем, к примеру в Германии или во Франции.