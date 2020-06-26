В Шотландии мужчина ранил и убил ножом нескольких человек

В центре Глазго мужчина ранил нескольких и убил по меньшей мере трех человек ножом, пишет Sky News.
Сообщается, что полицейский застрелил подозреваемого. По предварительным данным, несколько человек, в том числе два сотрудника полиции доставлены в больницы с ножевыми ранениями.
Полиция оцепила район и продолжает работать на месте.
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