В шести городах Германии эвакуировали ратуши

В шести городах Германии поступили сообщения об угрозе взрывов в ратушах, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на данные полиции.

Издание отмечает, что были эвакуированы люди из зданий ратуш в Аугсбурге, Геттингене, Кайзерслаутерне, Нойнкирхене, Рендсбурге и Хемнице.

В частности, в Аугсбурге на место прибыл большой наряд полиции, там не только эвакуировали людей, но и приостановили движение трамвая, проходящего через ратушную площадь.

Во всех вышеозначенных городах полиция с кинологами проводит проверки помещений ратуш, принимая необходимые меры предосторожности.

Как сообщалось, двое мужчин погибли в результате стрельбы в Мюнхене. В полиции пока исключают теракт и предполагают, что один человек застрелил другого, а затем покончил с собой.

Напомним, 1 января злоумышленник несколько раз попытался на автомобиле наехать на прохожих в разных местах — сначала в Боттропе, затем в Эссене. В Боттропе мужчина наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана, пострадали четыре человека.