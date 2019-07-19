В Шереметьево возникло задымление в самолете. При эвакуации пострадали восемь пассажиров

Позднее о причинах задымления рассказала ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская. "В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов — авиационных техников, предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон", — сказала Марковская.

Telegram-канал Life Shot сообщает, что задымление вызвало панику в салоне. Это подтвердил и один из пассажиров: "Задымился жестко. Все начали паниковать, орать, кричать".

Однако оперативные службы сработали эффективно, и эвакуация прошла организованно. "После того как все спустились, всех отвели подальше от самолета. Далее приехали пожарные, скорая и куча всего. Простояв 20-30 минут, за нами приехали три автобуса", — цитирует Life Shot одного из пассажиров.

Речь идет о рейсе N4 477, который должен был выполняться на Boeing 737. Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс должен был вылететь в 00:45 мск. В итоге авиакомпания подготовила резервный борт, фактическое время вылета, согласно онлайн-табло, составило 05:19 мск. Резервным бортом не полетели 28 человек.

Росавиация сформировала специальную комиссию, которой предстоит выяснить причины инцидента с рейсом Москва — Ереван. Действия экипажа в сложившейся ситуации в ведомстве назвали обоснованными. Ространснадзор также планирует провести внеплановую проверку авиакомпании.

5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет SSJ-100. После посадки самолет загорелся, трагедия унесла жизни 41 человека.

Как сообщал ранее источник, близкий к расследованию, к катастрофе привели действия пилотов: перед приземлением они резко разогнали самолет и одновременно опустили нос воздушного судна. В отчете МАК подтверждается, что лайнер заходил на посадку с повышенной скоростью.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором не говорится о виновных в крушении самолета и не называются его причины.

Согласно выводам МАК, после попадания молнии у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. При осмотре фюзеляжа самолета были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии. Пилот лайнера сначала оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. Согласно отчету, SSJ-100 перед аварией совершил три касания о взлетно-посадочную полосу, причем при третьем касании основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены и подломились. В итоге дальнейшее разрушение конструкции самолета привело к разливу топлива и пожару.

Кроме того, СКР изучил работу наземных служб Шереметьево. Сообщается, что пожарные уложились в норматив, но прибыли гораздо позже, чем начался сам пожар и спасение пассажиров с борта лайнера. А команды "Тревога" и "Готовность" были отданы с опозданием: судя по появившемуся в понедельник видео, диспетчеры вызывали пожарных, уже наблюдая с вышки за аварийной посадкой, пожаром на борту и спасающимися пассажирами.