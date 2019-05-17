В Сеть утекли данные о секретных российских спутниках

Опубликованные данные взяты из презентации ПАО "Сатурн" (разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов), которая была представлена в Краснодаре в минувшем феврале и не предназначалась для широкой публики. Попавшие в Сеть материалы включают сведения о количестве спутников и их названиях, а также о предприятиях, которые осуществляют опытно-конструкторские работы, и сроках запусков.

Главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов пообещал, что компания намерена "предпринимать соответствующие действия" к тем, кто опубликовал закрытую информацию в интернете.

Как сообщается на сайте ПАО "Сатурн", компания входит в перечень стратегических предприятий России и включена в список акционерных обществ, в отношении которых Роскосмос осуществляет единую государственную политику.

Напомним, в начале этой недели сотрудники компании Positive Technologies, занимающейся вопросами кибербезопасности, сообщили о группе хакеров, которая в течение нескольких лет совершала атаки на ряд предприятий, включая российские, с целью кражи информации. Группа под названием TaskMasters, которую аналитики связывают с Китаем, действует как минимум девять лет. В Positive Technologies установили, что хакеры за это время успешно атаковали свыше 30 значимых организаций из отраслей промышленности, строительства, энергетики, недвижимости и т.д. 24 предприятия из этого списка находятся в России, но их названия аналитики не раскрывают.