В Сербии подтвердили нежелание вступать в НАТО

Сербия не стремится стать членом НАТО, заявил сербский министр обороны Александр Вулин.
"Как вам известно, Сербия в военном смысле — нейтральное государство, она такой и будет оставаться. Пока страной руководит президент Вучич, она не будет членом НАТО, она сама будет выбирать друзей и принимать решения, как ей поступать", — сказал Вулин в субботу на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Кроме того, Вулин пригласил Шойгу посетить Сербию.
"Наш президент и верховный главнокомандующий Александр Вучич передает вам самые теплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной", — сказал министр обороны Сербии Александр Вулин на встрече с Шойгу.
"Чем боеспособнее армия Сербии, тем будет больше мира на Балканах", — сказал сербский министр.
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